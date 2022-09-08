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بالفيديو: قضبان حاجز حديدي تخترق سيارة ‬⁩ ونجاة قائدها

By admin


قضبان حاجز حديدي تخترق سيارة “جيمس” بــ ⁧‫أمريكا‬⁩ ونجاة قائدها

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