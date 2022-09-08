بالفيديو: قضبان حاجز حديدي تخترق سيارة ‬⁩ ونجاة قائدها

قضبان حاجز حديدي تخترق سيارة “جيمس” بــ ⁧‫أمريكا‬⁩ ونجاة قائدها

قضبان حديدية تخترق سيارة pic.twitter.com/U7HGq77P56 — Cedar News – أخبار بلاد الأرز (@cedar_news) September 7, 2022