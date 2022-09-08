Homeبالفيديو: قضبان حاجز حديدي تخترق سيارة ونجاة قائدهافيديو بالفيديو: قضبان حاجز حديدي تخترق سيارة ونجاة قائدها By admin 09/08/2022 شارك قضبان حاجز حديدي تخترق سيارة “جيمس” بــ أمريكا ونجاة قائدها مواضيع متعلقة بالفيديو: مذيعة تصاب بسكتة دماغية على الهواء.. كيف تصرفت؟ 09/07/2022 بالفيديو: مشاهد تحبس الأنفاس للحظة وقوع زلزال في… 09/06/2022 قضبان حديدية تخترق سيارة pic.twitter.com/U7HGq77P56— Cedar News – أخبار بلاد الأرز (@cedar_news) September 7, 2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. بالفيديوتخترقحاجزحديديسيارةفيديوقائدهاقضبانونجاة: شارك
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