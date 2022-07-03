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فيديو للإنهيار في جبال الألب حيث لقي 6 أشخاص حتفهم

By admin


أدت درجات الحرارة المرتفعة هذا الصيف، إلى انهيار أجزاء من جبل جليدي بين جبال الألب، مما تسبب بمأساة سجلت مقتل 6 أشخاص على الأقل.
وقالت السلطات المحلية إن أجزاء من جبل جليدي انهارت الأحد، في جبال الألب الإيطالية، وسط ارتفاع قياسي في درجات الحرارة، فيما أفادت وسائل إعلام محلية بمقتل ما لا يقل عن 6 أشخاص.

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ووقع الانهيار الجليدي على مارمولادا، وهو جبل يزيد ارتفاعه عن3300 متر في الجزء الشرقي من جبال الألب الإيطالية، بين منطقتي ترينتو وفينيتو.
وقال حاكم فينيتو لوكا زايا إن المصابين نُقلوا إلى مستشفيات قريبة في بلدات بيلونو وتريفيزو وترينتو وبولزانو.

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