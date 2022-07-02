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بالفيديو: غرق سفينة صينية بعد انقسامها نصفين.. بسبب عاصفة استوائية

By admin



أصبح أفراد طاقم سفينة قبالة سواحل هونج كونج في عداد المفقودين، بعد أن انقسمت سفينة دعم صناعي إلى شطرين وغرقت خلال عاصفة استوائية عنيفة.

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ووفقاً لصحيفة “ديلي ميل”، أرسلت السلطات الصينية طائرات هليكوبتر للمساعدة في عملية انقاذ أفراد طاقم السفينة يوم السبت ، وتم نقل ثلاثة أشخاص على الأقل من الطاقم المكون من 30 شخصًا إلى بر الأمان حتى الساعة 5:30 مساءً بالتوقيت المحلي (10 صباحًا بتوقيت جرينتش).

وأظهرت الصور التي نشرتها خدمة الطيران التابعة لحكومة هونج كونج أن أحد أفراد الطاقم تم نقله إلى طائرة هليكوبتر بعد إنقاذه من السفينة الغارقة حيث ضربت الأمواج العاتية السفن ، لتحططم إلى جزأين.

وأفادت الصحيفة البريطانية  أن الحادث وقع على بعد 300 كيلومتر (186 ميلا) جنوب هونج كونج.

وقالت السلطات الصينية في بيان رسمي إن أفراد الطاقم كانوا يتفاوضون بشأن الصعوبات التي سببتها العاصفة الاستوائية الشديدة تشابا ، التي كانت تعصف برياح قصوى تبلغ 110 كيلومترات (68 ميلا) في الساعة.

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