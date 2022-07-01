Homeبالفيديو: اكتشاف فوهات بركانية ثائرة في أعماق البحر المتوسطفيديو بالفيديو: اكتشاف فوهات بركانية ثائرة في أعماق البحر المتوسط By admin 07/01/2022 شارك اكتشاف فوهات بركانية ثائرة في أعماق البحر المتوسط مواضيع متعلقة فيديو لهجوم بطائرة مسيرة على مصفاة نوفوشاختينسك في روسيا 06/22/2022 بالفيديو: بايدن يمحو مشهد السقوط من الدراجة بـ”3… 06/19/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. أعماقاكتشافالبحرالمتوسطبالفيديوبركانيةثائرةفوهاتفيديو شارك
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