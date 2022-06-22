Cedar News
أخبار لبنان والعالم


العالم

فيديو لهجوم بطائرة مسيرة على مصفاة نوفوشاختينسك في روسيا

By admin


فيديو لهجوم بطائرة مسيرة على مصفاة نوفوشاختينسك في روسيا

مواضيع متعلقة

تحطم طائرة “سو-25” في إقليم روستوف جنوبي روسيا

فرنسا تحظر ارتداء البوركيني في المسابح لأسباب دينية

مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
مواضيع تهمك
العالم

العثور على جىثىتي فتاتين سعوديتين في أستراليا كانتا قد فرتا من المملكة

العالم

25 ألف دولار لمن يقدم معلومات عن متهم بإطلاق النار في واشنطن

العالم

بالفيديو: سيارة تاكسي تصدم 6 اشخاص في نيويورك

العالم

رئيس أوكرانيا يتعرض لإطلاق النار خلال زيارة سرية

العالم

بالفيديو: وقوع إصابات بإطلاق النار في واشنطن

العالم

مخاوف من استهداف إسرائيليين في 4 دول عربية

Comments are closed.

مزيد من الأخبار

مقتل 3 أشخاص بهجومين على كنيستين شمال غرب نيجيريا

قائد الجيش البريطاني يدعو جنوده للاستعداد لقتال روسيا في حرب…

الديوان الملكي السعودي: وفاة أمير آل سعود اليوم الأحد

بالفيديو: بايدن يمحو مشهد السقوط من الدراجة بـ”3…

بالفيديو: “بايدن” يسىقط من فوق دراجته الهوائية…

1 من 872

Follow Us @cedarnews

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com