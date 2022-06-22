Homeفيديو لهجوم بطائرة مسيرة على مصفاة نوفوشاختينسك في روسياالعالم فيديو لهجوم بطائرة مسيرة على مصفاة نوفوشاختينسك في روسيا By admin 06/22/2022 شارك drone attack in Russia pic.twitter.com/bj9p3pfy3w— Cedar News – أخبار بلاد الأرز (@cedar_news) June 22, 2022 فيديو لهجوم بطائرة مسيرة على مصفاة نوفوشاختينسك في روسيا مواضيع متعلقة تحطم طائرة “سو-25” في إقليم روستوف جنوبي روسيا 06/21/2022 فرنسا تحظر ارتداء البوركيني في المسابح لأسباب دينية 06/21/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. العالمبطائرةروسيافيديولهجوممسيرةمصفاةنوفوشاختينسك شارك
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