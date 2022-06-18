بالفيديو: “بايدن” يسىقط من فوق دراجته الهوائية على الأرض

Joe Biden Falls Off Bike pic.twitter.com/TchjbU3S1B — Cedar News – أخبار بلاد الأرز (@cedar_news) June 18, 2022

لحظة سقوط الرئيس الأمريكي ⁧‫#جو_بايدن‬⁩ من دراجته في إحدى ضواحي ولاية ⁧‫ديلاوير‬⁩، وهو يريد التوقف عند الصحافيين.