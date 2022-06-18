Homeبالفيديو: “بايدن” يسىقط من فوق دراجته الهوائية على الأرضالعالم بالفيديو: “بايدن” يسىقط من فوق دراجته الهوائية على الأرض By admin 06/18/2022 شارك مواضيع متعلقة بالفيديو: بايدن يمحو مشهد السقوط من الدراجة بـ”3… 06/19/2022 وفاة أمير سعودي من آل سعود 06/18/2022 Joe Biden Falls Off Bike pic.twitter.com/TchjbU3S1B— Cedar News – أخبار بلاد الأرز (@cedar_news) June 18, 2022 لحظة سقوط الرئيس الأمريكي #جو_بايدن من دراجته في إحدى ضواحي ولاية ديلاوير، وهو يريد التوقف عند الصحافيين. مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. الأرضالعالمالهوائيةبالفيديوبايدندراجتهفوقفيديويسقطيسىقط شارك
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