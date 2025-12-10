بالفيديو: حريق داخل مدرسة سانت تيريز – أميون.. إخلاء سريع وضرر في الطاقة الشمسية

اندلع حريق في أحد مكوّنات منظومة الطاقة الشمسية داخل مدرسة سانت تيريز في بلدة أميون – الكورة ، مما أدّى إلى تصاعد الدخان الكثيف داخل المبنى أثناء وجود التلامذة في دوامهم المدرسي.

اندلاع حريق داخل مدرسة السانت تريز – اميون #عاجل pic.twitter.com/1YH7sPuqUl — Cedar News (@cedar_news) December 10, 2025

وقد حضرت فرق الدفاع المدني التي عملت بسرعة على إخماد الحريق ومنع امتداده، فيما قامت إدارة المدرسة بإجلاء التلامذة من الطوابق القريبة كإجراء احترازي.

واقتصرت الاضرار على المعدّات الكهربائية الخاصة بمنظومة الطاقة الشمسية.

وفتحت الجهات المعنية تحقيقًا لتحديد أسباب الحريق.

