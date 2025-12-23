فيديو: لحظة سقوط طائرة رئيس الأركان الليبي والعثور عليها

عثرت فرق البحث والإنقاذ على حطام طائرة تحطمت قرب العاصمة التركية أنقرة، وفق ما أفادت به تقارير أولية.

Video: Plane Debris Found Near Ankara After Crash Carrying Libya’s Army Chief of Staff https://t.co/ehP2kmZKWc pic.twitter.com/S8VIeC24Vm — Cedar News (@cedar_news) December 23, 2025

وبحسب المعلومات المتداولة، كانت الطائرة تقل رئيس أركان الجيش الليبي، فيما لم تُصدر السلطات حتى الآن تأكيدًا رسميًا بشأن حالة من كانوا على متنها أو أسباب الحادث.

وتتواصل عمليات الإنقاذ والتحقيق في موقع التحطم، على أن تصدر تحديثات لاحقة فور توفر معلومات رسمية.

