فيديو: قتلى وجرحى بالعشرات بعد انهيار رافعة على قطار ركاب في تايلاند

سقط عشرات القتلى والجرحى بعد انهيار رافعة بناء على قطار ركاب في منطقة سيخيو بتايلاند، بحسب تقارير ومقاطع فيديو متداولة.

Video: Dozens killed and injured after crane collapses onto train in Thailand https://t.co/7yfqHxKSED pic.twitter.com/NzeBTHLzOl — Cedar News (@cedar_news) January 14, 2026

وذكرت المعلومات الأولية أن الرافعة كانت ترفع جزءًا من جسر قيد الإنشاء قبل أن تنهار، ما أدى إلى سقوط الهيكل مباشرة على القطار أثناء مروره. وقد هرعت فرق الطوارئ والإنقاذ إلى المكان لبدء عمليات الإغاثة وإجلاء المصابين.

ولم تعلن السلطات حتى الآن حصيلة رسمية نهائية للضحايا، فيما لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الانهيار.

