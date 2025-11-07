فيديو: فوضى عارمة مع اصطفاف الآلاف للحصول على كوب الدب من ستاربكس

استيقظ آلاف من عشاق ستاربكس باكرًا، بين الساعة الثالثة والرابعة فجرًا، للوقوف في طوابير للحصول على كوب الدب ذي الإصدار المحدود، مما أثار شجارات وجدالات وفوضى في فروع ستاربكس في جميع أنحاء الولايات المتحدة وحول العالم.

VIDEO: Chaos Erupts as Thousands Line Up for Starbucks Bear Cup https://t.co/oMY8Di7oTy pic.twitter.com/CXicziO8rf — Cedar News (@cedar_news) November 7, 2025

شوهد الزبائن وهم يخطفون الأكواب، ويدخلون في مواجهات حادة، ويهرعون إلى المتاجر مع نفاد الكمية فورًا.

يعرض بعض البائعين الآن كوب الدب من ستاربكس على الإنترنت بسعر يتراوح بين 300 و500 دولار للكوب الواحد، مما زاد من استياء الزبائن.

كما تتهم التقارير موظفي ستاربكس بشراء الأكواب ذات الإصدار المحدود قبل فتحها، مما أثار غضب الزبائن.

