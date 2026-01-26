فيديو
فيديو: فاجعة في ديرقانون النهر بعد دهس طفل
شهدت بلدة ديرقانون النهر فاجعة أليمة، حيث قضى طفل يبلغ من العمر 9 سنوات إثر تعرّضه لحادث دهس من قبل شاحنة (كميون)، ما أدّى إلى وفاته على الفور.
وبحسب المعلومات الأولية، فإن السائق فرّ من مكان الحادث بعد وقوعه، فيما حضرت القوى الأمنية إلى المكان وفتحت تحقيقًا فوريًا لكشف ملابسات الحادث وتحديد هوية السائق المتواري عن الأنظار، تمهيدًا لمحاسبته وفق الأصول القانونية.
وقد سادت أجواء من الحزن والغضب في البلدة، وسط مطالبات بضرورة تشديد إجراءات السلامة المرورية وملاحقة المتسببين بحوادث الدهس، لا سيما في المناطق السكنية.
