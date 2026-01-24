فيديو
فيديو: انهيار مبنى سكني في القبة وعمليات إنقاذ مستمرة
انهار فجر اليوم مبنى سكني مؤلف من خمسة طوابق في منطقة القبة – طرابلس، ما أدى إلى احتجاز عائلة مؤلفة من سيدة وثلاثة أطفال ورجل مسن تحت الأنقاض، ولا يزال مصيرهم مجهولًا حتى اللحظة.
🚑 فرق الإسعاف والدفاع المدني تواصل عمليات البحث والإنقاذ يدويًا وسط صعوبات كبيرة ونقص في المعدات الثقيلة، إضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي.
⚠️ يُذكر أن المبنى كان قد أُخلي سابقًا بسبب تصدعات خطيرة، إلا أن العائلة العالقة رفضت المغادرة لعدم توفر مأوى بديل.
🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.