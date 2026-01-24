انهار فجر اليوم مبنى سكني مؤلف من خمسة طوابق في منطقة القبة – طرابلس، ما أدى إلى احتجاز عائلة مؤلفة من سيدة وثلاثة أطفال ورجل مسن تحت الأنقاض، ولا يزال مصيرهم مجهولًا حتى اللحظة.

فيديو: انهيار مبنى سكني في القبة وعمليات إنقاذ مستمرة https://t.co/HXrabhANn5 pic.twitter.com/BsIzXLJk73 — Cedar News (@cedar_news) January 24, 2026

🚑 فرق الإسعاف والدفاع المدني تواصل عمليات البحث والإنقاذ يدويًا وسط صعوبات كبيرة ونقص في المعدات الثقيلة، إضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي.

⚠️ يُذكر أن المبنى كان قد أُخلي سابقًا بسبب تصدعات خطيرة، إلا أن العائلة العالقة رفضت المغادرة لعدم توفر مأوى بديل.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.