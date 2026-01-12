فيديو
فيديو: إصابات متعددة بعد دهس شاحنة U-Haul لمتظاهرين في لوس أنجلوس
أُصيب عدد من الأشخاص بعد أن اقتحمت شاحنة U-Haul تجمعًا لمتظاهرين في لوس أنجلوس، وفق إفادات شهود ومقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل.
وقعت الحادثة في شارع فيتيرنز أفينيو خلال تظاهرة مناهضة للنظام الإيراني شارك فيها أفراد من الجالية الإيرانية، حيث أفاد شهود بأن عدة أشخاص تعرّضوا للدهس وكاد آخرون أن يُصابوا.
وأفادت السلطات بأن السائق أُوقف، فيما حضرت فرق تفكيك المتفجرات وقوات إنفاذ القانون إلى المكان كإجراء احترازي، ولا تزال التفاصيل المتعلقة بعدد الإصابات أو خطورتها قيد التطور.
