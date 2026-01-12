فيديو: إصابات متعددة بعد دهس شاحنة U-Haul لمتظاهرين في لوس أنجلوس

أُصيب عدد من الأشخاص بعد أن اقتحمت شاحنة U-Haul تجمعًا لمتظاهرين في لوس أنجلوس، وفق إفادات شهود ومقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل.

Video: Multiple injured after U-Haul strikes protesters in Los Angeles https://t.co/vkEChctX8l pic.twitter.com/wbJ6BAtdeO — Cedar News (@cedar_news) January 12, 2026

وقعت الحادثة في شارع فيتيرنز أفينيو خلال تظاهرة مناهضة للنظام الإيراني شارك فيها أفراد من الجالية الإيرانية، حيث أفاد شهود بأن عدة أشخاص تعرّضوا للدهس وكاد آخرون أن يُصابوا.

وأفادت السلطات بأن السائق أُوقف، فيما حضرت فرق تفكيك المتفجرات وقوات إنفاذ القانون إلى المكان كإجراء احترازي، ولا تزال التفاصيل المتعلقة بعدد الإصابات أو خطورتها قيد التطور.

