شهدت مناطق الأشرفية وفسوح صباح اليوم حادثة نشل في وضح النهار، حيث قام لصان يستقلان دراجة نارية بسرقة أحد المارة أمام أعين الناس.

بالفيديو: نشل في وضح النهار بالأشرفية والفاعلان فرّا سريعاً https://t.co/anhd9hBYG6 pic.twitter.com/3rGyv2Kfaf — Cedar News (@cedar_news) November 3, 2025

وأكد شهود عيان أن اللصين نفذا العملية بسرعة فائقة، وفرّا من المكان قبل تدخل أي من المواطنين أو القوى الأمنية.

السلطات المحلية تتابع التحقيقات في الحادث، فيما ناشد الأهالي الحذر أثناء التنقل في المنطقة، خاصة في ساعات الصباح الباكر، واتخاذ الاحتياطات لتجنب الوقوع ضحية لمثل هذه الجرائم

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.