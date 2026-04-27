بالفيديو: فرحة التخرّج تتحوّل إلى كارثة في العراق

تحوّل حفل تخرّج جامعي في محافظة كركوك شمالي العراق إلى مأساة دامية، بعد حادث سير مروّع وقع مباشرة عقب انتهاء الاحتفال، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والجرحى.وأعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عن الحادث الأليم، معرباً عن تعازيه لأسر الضحايا، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، موجهاً الجهات المعنية إلى تقديم الدعم اللازم وفتح تحقيق بالحادث.

وبحسب الدفاع المدني، فإن الحادث وقع عندما فقد سائق شاحنة محمّلة بالإسمنت السيطرة على مركبته، ما أدى إلى اصطدامه بـ24 سيارة واشتعال النيران في الموقع.وقد سارعت فرق الإنقاذ إلى إخماد الحريق، ونقل المصابين إلى المستشفيات، فيما تم تأمين المكان وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.وتحوّلت أجواء الفرح والتخرّج إلى صدمة وحزن واسع بين الأهالي وذوي الطلاب.

