فيديو
بالفيديو: غارات تدمر معارض جرافات وحفارات على طريق المصيلح
نفذ الطيران الحربي الاسرائيلي 10 غارات جوية ليلا استهدفت 6 معارض للجرافات والحفارات على طريق المصيلح، ما ادى الى تدمير واحتراق عدد كبير من الاليات، وقد عمدت سيارات الإطفاء الى اخماد النيران.
وادت الغارات الى انقطاع طريق المصيلح بالكامل بسبب الاضرار الكبيرة التي لحقت بها، والى استشهاد مواطن وجرح اخر ، كانا يعبران الطريق. كما احترق مبنى تابع لأحد معارض الجرافات.
