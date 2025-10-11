نفذ الطيران الحربي الاسرائيلي 10 غارات جوية ليلا استهدفت 6 معارض للجرافات والحفارات على طريق المصيلح، ما ادى الى تدمير واحتراق عدد كبير من الاليات، وقد عمدت سيارات الإطفاء الى اخماد النيران.

بالفيديو: غارات تدمر معارض جرافات وحفارات على طريق المصيلح https://t.co/TMsexuoJsz pic.twitter.com/kjk3n286KF — Cedar News (@cedar_news) October 11, 2025

وادت الغارات الى انقطاع طريق المصيلح بالكامل بسبب الاضرار الكبيرة التي لحقت بها، والى استشهاد مواطن وجرح اخر ، كانا يعبران الطريق. كما احترق مبنى تابع لأحد معارض الجرافات.

