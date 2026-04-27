بالفيديو: سيارات “تسبح” في الصين بسبب فيضانات قوية

شهدت عدة مناطق في الصين فيضانات شديدة نتيجة أمطار غزيرة وغير مسبوقة، ما أدى إلى غرق الشوارع وتحولها إلى ما يشبه الأنهار.

سيارات “تسبح” في الصين بسبب فيضانات قوية #عاجل pic.twitter.com/BTjUjVnM5c — Cedar News (@cedar_news) April 27, 2026

وتداول ناشطون مقاطع فيديو تُظهر سيارات وهي تطفو وتنجرف وسط المياه، في مشهد أثار صدمة واسعة.وبحسب تقارير إعلامية دولية، فإن هذه الفيضانات جاءت بعد هطول كميات كبيرة من الأمطار في وقت قصير، ما تسبب في عجز شبكات تصريف المياه عن استيعابها، وغمر الطرقات والمنازل والمركبات.وأدت الحالة الجوية إلى شلل حركة السير في بعض المناطق، فيما واصلت السلطات جهودها لإجلاء السكان وإنقاذ العالقين، وسط تحذيرات من استمرار الأحوال الجوية السيئة.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.