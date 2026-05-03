بالفيديو: سقوط شاشة خلال حفل مدرسي والتسبب في إصابات بين التلاميذ

شهدت مدرسة خاصة في منطقة المنصورية بمركز منشأة القناطر في محافظة الجيزة حادثة خلال حفل مدرسي، بعدما سقطت شاشة عرض كبيرة فوق عدد من التلاميذ أثناء فعاليات احتفالية.

سقوط شاشة خلال حفل مدرسي والتسبب في إصابات بين التلاميذ pic.twitter.com/jzPGP4tw7Z — Cedar News (@cedar_news) May 3, 2026



وأدى الحادث إلى إصابة عدد من الأطفال بكدمات وكسور متفاوتة، حيث جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما أكدت الجهات الطبية لاحقًا استقرار حالتهم وخروجهم بعد الاطمئنان عليهم.

وساهم تدخل سريع من أحد العاملين في المدرسة في إبعاد باقي التلاميذ عن موقع الحادث، ما ساعد في تقليل عدد الإصابات.

من جهتها، أوضحت مديرية التربية والتعليم في الجيزة أن الحادث وقع خلال فعالية لرياض الأطفال داخل مدرسة خاصة، مشيرة إلى أن السبب يعود إلى ظروف جوية أثرت على تثبيت الشاشة.

وأكدت المديرية متابعة التحقيق في الواقعة، مع التشديد على مراجعة إجراءات السلامة داخل المدارس خلال الأنشطة والاحتفالات، لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.