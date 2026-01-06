ُصيب شخص بجروح جراء غارة إسرائيلية استهدفت مبنى مؤلفًا من ثلاثة طوابق في المنطقة الصناعية في سينيق – الغازية، قضاء صيدا، جنوبي لبنان.

بالفيديو: تطور أمني في سينيق – صيدا بعد استهداف مبنى صناعي https://t.co/R5tVi7nLlk pic.twitter.com/UAx47QHg7V — Cedar News (@cedar_news) January 5, 2026

وأفادت المعلومات بأن الغارة نُفذت بواسطة صاروخين، ما أدى إلى أضرار جسيمة في المبنى المستهدف. وعلى الفور، هرعت فرق الإنقاذ والإسعاف إلى المكان، حيث عمل عناصر فوج الإنقاذ الشعبي في مؤسسة معروف سعد على نقل الجريح محمد ع. (مواليد 1964) إلى مستشفى الراعي في مدينة صيدا لتلقي العلاج.

ولا تزال فرق الإسعاف تواصل عملياتها في موقع الاستهداف، تحسبًا لوجود إصابات إضافية أو تطورات ميدانية لاحقة.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.