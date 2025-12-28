بالفيديو: تحطم مروحيتين في نيو جيرسي

تحطمت مروحيتان في منطقة هامونتون بولاية نيو جيرسي، وفق ما أفادت به تقارير أولية، وسط أنباء عن وقوع ضحايا لم تؤكدها السلطات بشكل رسمي حتى الآن.

VIDEO: Footage Captures Moment Helicopter Goes Down in Hammonton, New Jersey https://t.co/RcjyCr7RiV pic.twitter.com/jdpxT1obVU — Cedar News (@cedar_news) December 28, 2025

وأشارت المعلومات المتداولة إلى تصاعد دخان كثيف من موقع التحطم، فيما هرعت فرق الطوارئ والإسعاف إلى المكان للتعامل مع الحادث وتأمين المنطقة.

VIDEO: Two Helicopters Crash in Hammonton, New Jersey; At Least One Fatality Reported https://t.co/gkTxb2utcp pic.twitter.com/2975VEVEwK — Cedar News (@cedar_news) December 28, 2025

ولم تصدر بعد تفاصيل رسمية حول أسباب التحطم أو عدد الضحايا، في وقت يُتوقع أن تعلن الجهات المختصة مزيدًا من المعلومات بعد استكمال عمليات الإنقاذ والتقييم الميداني

