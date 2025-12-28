فيديو
بالفيديو: تحطم مروحيتين في نيو جيرسي
تحطمت مروحيتان في منطقة هامونتون بولاية نيو جيرسي، وفق ما أفادت به تقارير أولية، وسط أنباء عن وقوع ضحايا لم تؤكدها السلطات بشكل رسمي حتى الآن.
وأشارت المعلومات المتداولة إلى تصاعد دخان كثيف من موقع التحطم، فيما هرعت فرق الطوارئ والإسعاف إلى المكان للتعامل مع الحادث وتأمين المنطقة.
ولم تصدر بعد تفاصيل رسمية حول أسباب التحطم أو عدد الضحايا، في وقت يُتوقع أن تعلن الجهات المختصة مزيدًا من المعلومات بعد استكمال عمليات الإنقاذ والتقييم الميداني
