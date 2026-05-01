بالفيديو: بعد محاولته فتح باب الطوارئ على متن طائرة.. راكب يسبب فوضى

تسبب راكب غاضب على متن رحلة تابعة لشركة “دلتا” في حالة فوضى عارمة، بعدما حاول فتح باب مخرج الطوارئ أثناء تأخر الرحلة لساعات بسبب عواصف رعدية شديدة ضربت وسط الولايات المتحدة.

ووفقاً لشهود ومقاطع مصوّرة، بدأ الراكب بالصراخ اعتراضاً على التأخير، قبل أن يحاول فتح الباب مهدداً بالنزول من الطائرة بنفسه، ما دفع طاقم الطائرة إلى التدخل الفوري.

وقد عادت الطائرة إلى البوابة حيث تدخلت السلطات الأمنية وأخرجت الراكب، فيما استأنفت الرحلة لاحقاً في نفس المساء بعد احتواء الحادث

