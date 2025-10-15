بالفيديو: انقاذ أمّ وابنها حاصرتهما النيران داخل شقة في جبل محسن

صدر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني البيان الآتي:

أنقذ عناصر من الدفاع المدني (مركزي الشمال الإقليمي وطرابلس العضوي) أمّاً وابنها (دون الثانية عشرة من العمر) ، حاصرتهما النيران على شرفة شقتهما إثر اندلاع حريق داخلها في منطقة جبل محسن – طرابلس.

توازياً، أخمد العناصر الحريق الذي امتدت ألسنته إلى أجزاء من المنزل، واقتصرت الأضرار على الماديات.

