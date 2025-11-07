فيديو

بالفيديو: انفجار في مسجد بجاكرتا – إندونيسيا

بالفيديو: انفجار في مسجد بجاكرتا - إندونيسيا

انفجار في مسجد بجاكرتا بإندونيسيا يسفر عن إصابة أكثر من 50 شخصا، بحسب الشرطة، الفيديو:

