فيديو
بالفيديو: تقارير عن إطلاق نار في وسط كاراكاس
إطلاق نار في كاراكاس أبلغ عنه مستخدمون في مناطق بوسط العاصمة الفنزويلية، مع تداول مقاطع فيديو تُظهر أصواتًا يُعتقد أنها طلقات نارية.
وأفاد شهود بسماع أصوات إطلاق نار في أحياء مركزية، فيما لم تصدر السلطات أي تأكيد رسمي حول الأسباب أو الجهات المتورطة أو وقوع إصابات حتى الآن.
وتبقى المعلومات غير مؤكدة بانتظار بيانات رسمية، مع توقع صدور تحديثات لاحقًا مع تطور الأحداث.
الوصف البديل للصورة / الفيديو (Alt Text)
تقارير عن إطلاق نار في وسط كاراكاس وفق مقاطع فيديو متداولة
