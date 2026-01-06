بالفيديو: تقارير عن إطلاق نار في وسط كاراكاس

إطلاق نار في كاراكاس أبلغ عنه مستخدمون في مناطق بوسط العاصمة الفنزويلية، مع تداول مقاطع فيديو تُظهر أصواتًا يُعتقد أنها طلقات نارية.

Video: Reports of Gunshots in Downtown Caracas Amid Ongoing Tensions https://t.co/ArS93W0R5R pic.twitter.com/SgiYtKnvCj — Cedar News (@cedar_news) January 6, 2026

وأفاد شهود بسماع أصوات إطلاق نار في أحياء مركزية، فيما لم تصدر السلطات أي تأكيد رسمي حول الأسباب أو الجهات المتورطة أو وقوع إصابات حتى الآن.

وتبقى المعلومات غير مؤكدة بانتظار بيانات رسمية، مع توقع صدور تحديثات لاحقًا مع تطور الأحداث.

الوصف البديل للصورة / الفيديو (Alt Text)

تقارير عن إطلاق نار في وسط كاراكاس وفق مقاطع فيديو متداولة

