فيديو

بالفيديو: حركة نزوح كبيرة من الجنوب

Published: dayين ago
بالفيديو: حركة نزوح كبيرة من الجنوب

فيديو – حركة نزوح كبيرة من الجنوب بسبب الغارات الإسرائيلية وزحمة سير باتجاه بيروت، الفيديو:

Join our WhatsApp group - Cedar News

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

Published: dayين ago
زر الذهاب إلى الأعلى