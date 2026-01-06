Video: Reportes de Disparos en el Centro de Caracas, Según Usuarios

Disparos en Caracas fueron reportados por usuarios en zonas del centro de la capital venezolana, con videos difundidos en redes sociales que muestran sonidos compatibles con detonaciones.

Video: Reports of Gunshots in Downtown Caracas Amid Ongoing Tensions https://t.co/ArS93W0R5R pic.twitter.com/SgiYtKnvCj — Cedar News (@cedar_news) January 6, 2026

Testigos señalaron haber escuchado lo que parecían ser disparos en áreas céntricas. Hasta el momento, no hay confirmación oficial por parte de las autoridades sobre la causa, los responsables o posibles víctimas.

La información permanece sin verificar y se esperan actualizaciones a medida que se conozcan datos oficiales.