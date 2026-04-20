Turistas reportaron una balacera en la Zona Arqueológica de Teotihuacán, en el Estado de México, lo que generó alarma entre visitantes.

Video: Reportan balacera en la Zona Arqueológica de Teotihuacán https://t.co/29wcUZrOWD pic.twitter.com/hGQyYLFhzQ — Cedar News (@cedar_news) April 20, 2026

De acuerdo con los primeros reportes, un hombre armado habría comenzado a disparar cerca de la Pirámide de la Luna.

Autoridades fueron alertadas y se movilizaron al lugar para asegurar la zona y evaluar la situación.

Hasta el momento no se han confirmado víctimas ni la identidad del sospechoso.

La situación continúa en desarrollo mientras se esperan más detalles oficiales.