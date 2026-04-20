ÚLTIMA HORA
Video: Reportan balacera en la Zona Arqueológica de Teotihuacán
Turistas reportaron una balacera en la Zona Arqueológica de Teotihuacán, en el Estado de México, lo que generó alarma entre visitantes.
De acuerdo con los primeros reportes, un hombre armado habría comenzado a disparar cerca de la Pirámide de la Luna.
Autoridades fueron alertadas y se movilizaron al lugar para asegurar la zona y evaluar la situación.
Hasta el momento no se han confirmado víctimas ni la identidad del sospechoso.
La situación continúa en desarrollo mientras se esperan más detalles oficiales.