La noche de este lunes se registraron fuertes protestas en Apatzingán, Michoacán, donde un grupo de manifestantes exigió justicia por los asesinatos de Carlos Manzo y Bernardo Bravo, reconocido líder limonero de la región.

VIDEO: Manifestantes incendian el Ayuntamiento de Apatzingán durante protestas por asesinatos de líderes https://t.co/3iAREzfpsG pic.twitter.com/LhXfbL5hzM — Cedar News (@cedar_news) November 4, 2025

Durante las movilizaciones, la tensión aumentó rápidamente y, como muestra del descontento social, los inconformes incendiaron parte del Ayuntamiento, hecho que quedó captado en video y se viralizó en redes sociales.

Elementos de seguridad llegaron al lugar para controlar el fuego y dispersar a los manifestantes, mientras autoridades municipales denuncian daños significativos en la infraestructura pública.

Hasta el momento, no se han reportado lesionados ni se ha confirmado el número de detenidos, pero se espera una actualización oficial en las próximas horas conforme avancen las investigaciones.

La violencia de esta protesta refleja el creciente clima de inseguridad y frustración en la región, donde productores agrícolas aseguran estar expuestos a amenazas constantes sin la debida respuesta de las autoridades.