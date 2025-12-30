 ÚLTIMA HORA: Varios Heridos Tras Choque Frontal de Trenes de Pasajeros Cerca de Machu Picchu, Perú

Varias personas resultaron heridas tras un choque frontal entre dos trenes de pasajeros en Pampacahua, Perú, en la línea ferroviaria hacia Machu Picchu, según informaron medios locales.

Video: Several Injured After Head-On Passenger Train Collision Near Machu Picchu, Peru https://t.co/BQY5OnHmgA pic.twitter.com/7EqDiY4myM — Cedar News (@cedar_news) December 30, 2025

Imágenes de video muestran vagones dañados tras la colisión. Equipos de emergencia acudieron rápidamente al lugar para asistir a los pasajeros y trasladar a los heridos a centros médicos cercanos. Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente el número exacto ni la gravedad de las lesiones.

Las autoridades indicaron que esta ruta es ampliamente utilizada por turistas que se dirigen a Machu Picchu. La causa del accidente está bajo investigación, y se analizan posibles fallas de señalización, error humano o condiciones de la vía.

El servicio ferroviario fue suspendido temporalmente mientras continúan las labores de emergencia.

La situación sigue en desarrollo.