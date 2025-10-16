Sismo de magnitud 6.3 sacude el Pasaje de Drake, al sur de Argentina

Último minuto: Un fuerte sismo de magnitud 6.3 se registró este 15 de octubre en el Pasaje de Drake, al sur de Argentina, según reportes del Servicio Geológico.

El epicentro del movimiento telúrico se ubicó a 694 kilómetros al sureste de Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego, con una profundidad superficial de 10 kilómetros, lo que lo convierte en un sismo poco profundo y potencialmente perceptible en áreas cercanas.

Hasta el momento no se han reportado daños ni víctimas, y las autoridades argentinas continúan monitoreando la zona por posibles réplicas o variaciones sísmicas.

El Pasaje de Drake, conocido por su intensa actividad oceánica y sísmica, conecta el océano Atlántico con el Pacífico, siendo una de las regiones más activas del extremo sur del continente.

Esta es una noticia en desarrollo, y se actualizará conforme haya nueva información oficial.