Alerta Roja por calor extremo en Gran Canaria; temperaturas superarán los 40 °C

LAS PALMAS, España — La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido una Alerta Roja para Gran Canaria debido a que se esperan temperaturas máximas superiores a los 40 °C.

El aviso afecta a las zonas este, sur y oeste de la isla, así como a las cumbres, y estará vigente desde las 11:00 hasta las 19:59 (hora de Canarias) del lunes 3 de agosto.

AEMET advierte de un peligro extraordinario por el calor extremo e insta a la población a extremar las precauciones, evitar la exposición al sol durante las horas de mayor temperatura, mantenerse hidratada y seguir las recomendaciones de las autoridades.