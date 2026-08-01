لغز يحير العلماء.. لماذا لم نعثر على حضارات فضائية حتى الآن؟

تشغل مفارقة “فيرمي” العلماء منذ عقود، مع استمرار غياب أي دليل يؤكد وجود حضارات ذكية خارج الأرض.

ورغم اتساع الكون ووجود مليارات النجوم والكواكب، لا يزال السؤال الذي طرحه الفيزيائي الإيطالي إنريكو فيرمي قبل أكثر من سبعة عقود حاضرًا بقوة: إذا كانت الحياة الذكية ممكنة في أماكن أخرى من الكون، فلماذا لم نعثر حتى الآن على أي إشارة أو تواصل معها؟.

ويواصل الباحثون تقديم تفسيرات علمية تحاول الإجابة عن هذا اللغز المعروف باسم “مفارقة فيرمي”.

ويرى عدد من العلماء أن إحدى الفرضيات المحتملة تتمثل في أن الحضارات الفضائية ربما تستخدم وسائل اتصال تختلف جذريًا عن التقنيات التي يعتمدها البشر، ما يجعل الإشارات التي نبحث عنها غير قابلة للرصد بالأجهزة الحالية.

كما قد تكون تلك الحضارات تطورت إلى أنظمة اتصال لا تعتمد الموجات الراديوية التي تركز عليها برامج البحث عن الحياة خارج الأرض.

وتشير فرضية أخرى إلى احتمال تعرض تلك الحضارات لكوارث ذاتية قبل أن تتمكن من تطوير وسائل تواصل بين النجوم. ويعتقد باحثون أن الحروب التكنولوجية أو الأزمات البيئية أو الانهيارات الحضارية قد تؤدي إلى اختفاء المجتمعات المتقدمة قبل وصولها إلى مرحلة إرسال إشارات يمكن اكتشافها عبر الفضاء.

كما يناقش علماء احتمال أن تكون الحضارات الذكية نادرة للغاية، أو أن ظهورها يتطلب ظروفًا استثنائية لا تتكرر كثيرًا في الكون، رغم العدد الهائل من الكواكب التي اكتشفها الفلكيون خلال السنوات الأخيرة.

ويطرح بعض الباحثين تصورًا آخر يقوم على أن الحضارات الفضائية ربما تتجنب عمدًا التواصل مع الكواكب الأقل تقدمًا، ضمن ما يُعرف بفرضية “حديقة الحيوان”، التي تفترض أن الحضارات المتقدمة تراقب الكواكب الأخرى دون التدخل في مسار تطورها.

وفي المقابل، يرى فريق من العلماء أن المشكلة قد تكمن في عامل الزمن؛ فربما ظهرت حضارات ذكية قبل ملايين السنين ثم اختفت، أو قد تنشأ حضارات أخرى بعد ملايين السنين، وهو ما يقلل فرص التزامن الزمني بينها وبين البشرية.

ويؤكد مختصون أن استمرار غياب الأدلة لا يعني بالضرورة عدم وجود حياة ذكية خارج الأرض، بل قد يعكس محدودية التقنيات الحالية أو اتساع المسافات الكونية، وهو ما يجعل الوصول إلى إجابة حاسمة بشأن مفارقة فيرمي أحد أبرز التحديات التي تواجه علوم الفلك والبحث عن الحياة خارج كوكب الأرض

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