اكتشاف «سكر» في الفضاء يعزز احتمالات وجود حياة في الكون

رصد فريق دولي من علماء الفلك لأول مرة جزيئات الإريثرولوز، وهو سكر مكوّن من أربع ذرات كربون، داخل سحابة بين نجمية قرب مركز مجرة درب التبانة، في اكتشاف قد يساعد على فهم كيفية تشكّل اللبنات الكيميائية الأولى للحياة.

واستخدم الباحثون تلسكوبين راديويين في إسبانيا لتحليل الإشارات الصادرة عن سحابة من الغاز والغبار، ثم قارنوها بقياسات مخبرية، ما سمح بالتعرّف إلى الإريثرولوز في حالته الغازية. ويُعد هذا المركب من أكثر السكريات تعقيدًا التي جرى رصدها خارج النظام الشمسي حتى الآن.

وعلى الأرض، يوجد الإريثرولوز طبيعيًا في بعض أنواع التوت، كما يدخل في صناعة مستحضرات التسمير الذاتي. ورغم أنه ليس عنصرًا ضروريًا للحياة مباشرة، فإنه يستطيع التحول إلى مركبات يعتقد العلماء أنها أدت دورًا مهمًا في المراحل الأولى لنشأة الحياة.

ويرى الباحثون أن الاكتشاف يدعم احتمال وجود مكونات الحياة الأساسية أصلًا داخل السحب التي تشكلت منها النجوم والكواكب، بدل أن تكون قد وصلت إلى الأرض فقط عبر المذنبات والكويكبات.

ويأمل العلماء في العثور على أنواع إضافية من السكريات في مناطق أخرى من المجرة، ما قد يعزز الاعتقاد بأن الكيمياء الضرورية لظهور الحياة أكثر انتشارًا في الكون مما كان يُعتقد سابقًا

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.