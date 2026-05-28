سايكي ترسل صورًا استثنائية للمريخ في طريقها إلى كويكب غامض

رصدت مركبة “سايكي” التابعة لوكالة “ناسا” مشاهد جديدة لكوكب المريخ، خلال مرورها بالقرب منه ضمن رحلتها المتجهة إلى كويكب في أعماق النظام الشمسي.

وحلقت المركبة على ارتفاع يقارب 4609 كيلومترات فوق سطح المريخ، حيث التقطت صورًا أظهرت تضاريس الكوكب وفوهاته الصخرية بدقة عالية، باستخدام جهاز تصوير متعدد الأطياف لرصد تفاصيل السطح الجيولوجية.

ومن بين أبرز اللقطات التي نشرتها ناسا، صورة لفوهة هيغنز الحلقية المزدوجة، الواقعة وسط المرتفعات الجنوبية القديمة للمريخ، وهي منطقة معروفة بكثرة الفوهات الناتجة عن اصطدامات فضائية تعود إلى مليارات السنين.

ولم يقتصر مرور المركبة قرب المريخ على التقاط الصور فقط، بل استُخدم أيضًا لتنفيذ مناورة فضائية تعتمد على تقنية “المساعدة الجاذبية”، بهدف تعديل مسار المركبة وزيادة سرعتها دون استهلاك كميات إضافية من الوقود.

وتعتمد هذه التقنية على الاستفادة من جاذبية الكواكب لمنح المركبات الفضائية دفعة إضافية تساعدها على مواصلة رحلاتها الطويلة في الفضاء السحيق مع تقليل استهلاك الطاقة.

ومن المنتظر أن تصل مركبة “سايكي” إلى وجهتها النهائية في أغسطس 2029، حيث ستدخل مدارًا حول الكويكب سايكي، الذي يعتقد العلماء أنه غني بالمعادن وقد يكون جزءًا مكشوفًا من نواة معدنية لكوكب أولي قديم تشكل في المراحل الأولى من عمر النظام الشمسي.

وتهدف المهمة إلى إجراء عمليات مسح ورسم خرائط تفصيلية للكويكب، إضافة إلى دراسة تركيبه المعدني وخصائصه الفيزيائية، في محاولة لفهم طبيعة تكوّن الكواكب الصخرية مثل الأرض وتاريخ النظام الشمسي المبكر.

