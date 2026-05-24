مشروب فضائي جديد بنكهة الورد وطعم السمك لمواجهة فقدان الشهية في رحلات المريخ

طوّر باحثون من جامعة أديلايد الأسترالية مشروباً غذائياً مبتكراً قد يرافق رواد الفضاء في الرحلات الطويلة إلى القمر والمريخ، بهدف تعويض النقص الغذائي وكسر رتابة الطعام داخل المركبات الفضائية.

ويعتمد المشروب على تقنية “مستحلبات النانو”، التي تسمح بدمج أحماض أوميغا-3 الزيتية مع مكونات مائية مثل العصائر والنكهات العطرية، ما يوفّر شراباً غنياً بالعناصر الغذائية وقابلاً للتخصيص وفق رغبة رائد الفضاء.

وجاء تطوير هذا الابتكار لمواجهة مشكلة تُعرف باسم “فقدان الشهية الفضائي”، حيث يفقد بعض الرواد رغبتهم في تناول الطعام بسبب تكرار الوجبات وضعف النكهات في بيئة انعدام الجاذبية، الأمر الذي قد يؤدي إلى نقص السعرات والعناصر الضرورية للجسم.

ويحتوي المشروب على أحماض أوميغا-3 المستخرجة من زيت السمك، والتي يُعتقد أنها تساعد في حماية العظام والعضلات وتقليل تأثير الإشعاعات الكونية خلال المهمات الطويلة. كما يمكن للرواد اختيار مستوى الحلاوة والنكهات، مثل الورد وزهر البرتقال والحمضيات الزهرية.

ورغم أن النسخة الحالية لا تزال تترك مذاقاً “سمكياً” خفيفاً بسبب زيت الأوميغا-3، يؤكد الباحثون أن المشروع ما زال قيد التطوير لتحسين النكهة ودراسة مدى تحمّل المشروب لظروف الرحلات الطويلة في الفضاء العميق.

