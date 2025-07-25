ليلة فلكية استثنائية في سماء لبنان الاثنين المقبل: زخات شهب دلتا الدلويات و “اقتران القمر مع المريخ”

يستعد عشاق الفلك وهواة الرصد في لبنان والمنطقة لمتابعة حدثين فلكيين لافتين مساء الاثنين المقبل، يتمثلان في ذروة زخات شهب دلتا الدلويات، و اقتران القمر مع المريخ، وذلك بشرط صفاء السماء وخلوها من السحب والغبار.

وأوضح الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك في المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن ذروة شهب دلتا الدلويات ستحدث من ليلة الاثنين حتى فجر الثلاثاء، ويمكن خلالها رؤية ما يصل إلى 20 شهابًا في الساعة في أفضل الظروف.

وتنتج هذه الشهب عن دخول الأرض في مسار بقايا مذنبي مارسدن وكراخت، ما يؤدي إلى احتكاك الحطام بالغلاف الجوي على ارتفاع بين 70 و100 كيلومتر، فتظهر على شكل أشرطة ضوئية لامعة.

وأكد تادرس أن الظاهرة آمنة تمامًا على البشر ولا تشكل أي خطر، بل تُعد من المشاهدات الفلكية المحببة للمهتمين، خاصة في الأماكن البعيدة عن التلوث الضوئي كالسواحل والجبال والصحارى.

أما الظاهرة الثانية، فهي اقتران القمر مع كوكب المريخ، حيث يُرى الكوكب الأحمر إلى جوار القمر في السماء الغربية عقب غروب الشمس وحتى الساعة 10:05 مساءً تقريبًا. ويمكن رؤية الاقتران بالعين المجردة على شكل تقارب بين الجرمين دون أدوات رصد.

وأشار تادرس إلى أن الاقتران هو تقارب ظاهري فقط عند النظر من الأرض، بينما تفصل بين القمر والمريخ مسافات شاسعة تقدر بمئات الملايين من الكيلومترات.

وتُعد هذه الليلة فرصة مميزة لعشاق التصوير الفلكي والراغبين في تأمل روعة الكون وظواهره النادرة.

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