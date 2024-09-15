بالفيديو: شاهد لحظة هبوط كبسولة فضاء تحمل رواد مهمة “بولاريس داون”تكنولوجيا By moon 09/15/2024 شاهد لحظة هبوط كبسولة فضاء تحمل رواد مهمة “بولاريس داون” في فلوريدا، فيديو: VIDEO: The Polaris Dawn crew astronauts have successfully returned to Earth safely https://t.co/qB4xLfCZN6 pic.twitter.com/NeZbYUtbqJ— Cedar News (@cedar_news) September 15, 2024 بالفيديو والصور: حادث بسبب الامطار عند مفرق فالوغا بالفيديو: الشرطة الالمانية تجري عملية أمنية بعد انفجار في… بالفيديو: مسيرة من لبنان تحلق 10 دقائق في الأجواء… مسؤلية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
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