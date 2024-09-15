بالفيديو: شاهد لحظة هبوط كبسولة فضاء تحمل رواد مهمة “بولاريس داون”

شاهد لحظة هبوط كبسولة فضاء تحمل رواد مهمة “بولاريس داون” في فلوريدا، فيديو:

VIDEO: The Polaris Dawn crew astronauts have successfully returned to Earth safely https://t.co/qB4xLfCZN6 pic.twitter.com/NeZbYUtbqJ — Cedar News (@cedar_news) September 15, 2024