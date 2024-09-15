بالفيديو: شاهد لحظة هبوط كبسولة فضاء تحمل رواد مهمة “بولاريس داون”

تكنولوجيا
By moon

شاهد لحظة هبوط كبسولة فضاء تحمل رواد مهمة “بولاريس داون” في فلوريدا، فيديو:

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