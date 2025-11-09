وداعًا للموت؟ ماسك يكشف خطة لتحميل عقول البشر داخل الآلات

طرح الملياردير الأميركي إيلون ماسك رؤية صادمة لمستقبل الإنسان، مؤكدًا أنّ العقود المقبلة قد تشهد قدرة البشر على الاستمرار بالعيش بعد موت الجسد، عبر تحميل الوعي والذكريات داخل روبوتات بشرية الشكل.

وفي اجتماع المساهمين السنوي لشركة Tesla، أوضح ماسك أن التطورات الحاصلة في واجهة الدماغ – الحاسوب التي تطورها شركته Neuralink، إلى جانب الروبوت البشري Optimus، قد تمهّد لمرحلة يصبح فيها “العقل منفصلًا عن الجسد” مع بقاء الشخصية والهوية محفوظتين رقميًا.

وأشار إلى أن التجارب الجارية اليوم نجحت بالفعل في استعادة القدرة على الحركة لدى مرضى يعانون من الشلل، مؤكدًا أن النسخ المستقبلية من التكنولوجيا ذاتها قد تتمكن من نقل كامل البيانات العصبية للإنسان إلى أجسام روبوتية.

وبرغم أن الفكرة ما تزال في إطار التصور العلمي، إلا أنّ ماسك قال إن تحقيق هذا السيناريو قد يصبح ممكنًا خلال العشرين سنة المقبلة، ما يفتح الباب أمام مفهوم جديد للوجود الإنساني لا يخضع للشيخوخة أو الموت البيولوجي.

ويرى خبراء أنّ طرح ماسك يثير أسئلة أخلاقية وفلسفية كبرى حول الوعي والهوية والحقوق، في وقت تتسارع فيه اختراعات الذكاء الاصطناعي بوتيرة غير مسبوقة.

