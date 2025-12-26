هل يعود آيفون إير 2 قريبًا؟ تسريبات جديدة تربك خطط أبل

تضاربت التقارير في الأسابيع الأخيرة حول مستقبل هاتف «آيفون إير 2»، بين حديث عن تأجيل غير محدد لطرحه، وتسريبات متفرقة عن مزايا جديدة قد يحملها الجيل الثاني من الجهاز.

غير أن شائعة حديثة أعادت إحياء احتمالات إطلاق الهاتف في وقت أقرب مما كان متوقعًا، مخالفة الانطباع السائد عن خروجه من جدول إصدارات شركة أبل.

وبحسب المسرب المعروف Fixed Focus Digital عبر منصة Weibo، تخطط أبل للكشف عن هاتف iPhone Air 2 خلال حدثها الخريفي المقبل، والذي يُعقد عادة في أوائل شهر سبتمبر/أيلول من كل عام.

وتتعارض هذه المعلومات مع تقريرين سابقين لموقع The Information، أشار أولهما إلى أن أبل أبلغت مهندسيها ومورديها بسحب هاتف آيفون إير التالي من جدول الإصدارات، من دون تحديد موعد بديل.

فيما ذكر التقرير الثاني أن بعض مهندسي الشركة يأملون بإطلاق نسخة معاد تصميمها من الهاتف في ربيع 2027، مزودة بعدسة كاميرا ثانية، بالتزامن مع خطط إصدار iPhone 18 و iPhone 18e.

وفي سياق متصل، أعاد Fixed Focus Digital التأكيد على أن هاتف iPhone 17e سيُكشف عنه للمرة الأولى خلال حدث أبل الربيعي، الذي يُعقد عادة في شهر مارس/آذار.

وبحسب التوقعات، سيعالج آيفون إير 2 اثنين من أبرز الانتقادات التي وُجّهت إلى الجيل الأول، إذ أفاد موقع The Information بأن أبل أعادت تصميم الجهاز بالكامل، وتدرس إضافة كاميرا ثانية مع خفض السعر لجعله أكثر جاذبية للمستخدمين.

أما هاتف iPhone 17e المرتقب، فمن المرجح أن يقدّم تحسينات محدودة مقارنة بإصدار 16e، تشمل تزويده بمودم C1X وظهر زجاجي يدعم الشحن اللاسلكي المغناطيسي، وهي ميزة افتقدها مستخدمو الإصدار السابق

