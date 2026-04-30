ناسا تُجري تعديلًا مفاجئًا على خطة العودة إلى القمر ضمن برنامج «أرتميس»

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» عن تغيير جوهري في برنامجها «أرتميس» للعودة إلى القمر، حيث تقرر تحويل مهمة «أرتميس 3» من هبوط مباشر على سطح القمر إلى مهمة اختبارية في مدار الأرض، تتضمن عمليات التحام مداري معقدة بين كبسولة «أوريون» ومركبات الهبوط القمرية.

وبحسب الخطة الجديدة، سيتم تأجيل أول هبوط بشري على القمر منذ 1972 إلى مهمة «أرتميس 4» المتوقعة في عام 2028، وذلك بهدف رفع مستوى الجاهزية التقنية وضمان السلامة بعد مراجعات هندسية مع الشركاء.

المهمة الجديدة ستركّز على اختبار أنظمة الالتحام والعمليات المدارية بالتعاون مع شركات مثل «سبيس إكس» و«بلو أوريجين»، في خطوة تُشبه تمهيد مهمة «أبولو 9» التي سبقت الهبوط التاريخي على القمر.

