غوغل تتعاون مع البنتاغون لاستخدام الذكاء الاصطناعي في مهام حساسة

أفادت تقارير إعلامية أن شركة غوغل أبرمت اتفاقاً مع البنتاغون يتيح استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي في مهام حكومية مصنّفة وسرّية.

وبحسب التقارير، يندرج هذا التعاون ضمن توسّع وزارة الدفاع الأميركية في الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات ودعم العمليات، في وقت تتزايد فيه النقاشات حول ضوابط استخدام هذه التقنيات في المجالات العسكرية الحساسة.

