تكنولوجيا
عطل واسع في خوادم أمازون ويب سيرفيسز يعيق وصول المستخدمين إلى عشرات التطبيقات والمواقع العالمية
المستخدمين حول العالم يواجهون صعوبة في الوصول إلى عشرات التطبيقات والمواقع، بفعل عطل ضربّ خوادم “أمازون ويب سيرفيسز”
◾القائمة تضم تطبيقات من بينها سناب شات وزووم وروبلوكس وكانفا
◾”أمازون ويب سيرفيسز” هو قسم الحوسبة السحابية التابع لشركة التكنولوجيا الأميركية، وتدعم بنيتها التحتية مواقع الإنترنت والمنصات الخاصة بملايين الشركات الكبرى
