عطل واسع في خوادم أمازون ويب سيرفيسز يعيق وصول المستخدمين إلى عشرات التطبيقات والمواقع العالمية

Published: 11 ساعة ago
المستخدمين حول العالم يواجهون صعوبة في الوصول إلى عشرات التطبيقات والمواقع، بفعل عطل ضربّ خوادم “أمازون ويب سيرفيسز”

‏◾القائمة تضم تطبيقات من بينها سناب شات وزووم وروبلوكس وكانفا

‏◾”أمازون ويب سيرفيسز” هو قسم الحوسبة السحابية التابع لشركة التكنولوجيا الأميركية، وتدعم بنيتها التحتية مواقع الإنترنت والمنصات الخاصة بملايين الشركات الكبرى

