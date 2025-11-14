تحديث علمي مثير للقلق: احتمالات اصطدام الكويكب «قاتل المدينة» بالقمر ترتفع إلى 30%

أصدر فريق من العلماء تحديثًا جديدًا بشأن الكويكب المعروف باسم «2024 YR4» أو ما يُعرف بـ«قاتل المدينة»، بعد أن أظهرت الملاحظات الحديثة أن احتمالات اصطدامه بالقمر قد تصل إلى 30%. الكويكب، الذي يبلغ قطره 67 مترًا، يقترب بسرعة تصل إلى 29 ألف ميل في الساعة، ما يجعله أحد أبرز التهديدات الفضائية خلال العقد الحالي.

في السابق، كانت احتمالات الاصطدام بالقمر محدودة بنسبة 4% فقط، وكان التاريخ المحتمل هو 22 ديسمبر 2032، لكن الحسابات الجديدة تشير إلى احتمال أعلى بكثير. وإذا حدث الاصطدام، فقد يترك الكويكب حفرة بعرض 0.6 ميل على سطح القمر، ويقذف آلاف الأطنان من الصخور نحو الفضاء، منها نسبة قد تصل إلى 30% باتجاه الأرض، ما قد يضر بالأقمار الصناعية الحيوية.

ويأمل العلماء في الحصول على بيانات دقيقة من تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) خلال نافذتين قصيرتين في 18 و26 فبراير 2026، ما يمثل الفرصة الأخيرة قبل أن يغيب الكويكب عن رؤية التلسكوبات الأرضية حتى عام 2027. ستساعد هذه الملاحظات في تقليص مجال عدم اليقين حول مسار وسرعة الكويكب.

وأكد الخبراء أن الاصطدام بالقمر لن يشكل تهديدًا مباشرًا للبشر، لكنه قد يؤثر على البنية الفضائية، بما في ذلك الأقمار الصناعية التي تدير خدمات الاتصالات والملاحة. وتدرس وكالات الفضاء خيارات لتغيير مسار الكويكب قبل عام 2030 باستخدام تقنيات التأثير الحركي.

تم رصد الكويكب لأول مرة في ديسمبر 2024، وأثار حينها مخاوف كبيرة بعد أن سجل أعلى احتمالات اصطدام بالأرض بين أي كويكب معروف، قبل أن تنخفض هذه الاحتمالات لاحقًا إلى ما يقرب من الصفر. مع انتقال المخاطر نحو القمر، تعود المخاوف لتضع وكالات الفضاء أمام تحديات جديدة تتطلب استجابة سريعة ومدروسة

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.