اكتشاف علمي مثير: عالم جليدي خلف بلوتو يحتفظ بغلاف جوي غامض

كشفت دراسة علمية حديثة أن جسماً فضائياً صغيراً متجمّداً يقع في مناطق ما وراء كوكب Pluto قد يحتوي على غلاف جوي خفيف ورقيق بشكل غير متوقع.

ويشير الباحثون إلى أن هذا الغلاف الجوي المحتمل ربما تشكّل نتيجة نشاط بركاني جليدي قديم، حيث تنفجر مواد متجمّدة وغازات بدل الحمم، أو بسبب اصطدام قديم بمذنب أدى إلى تحرير غازات كانت محتجزة داخل سطحه.

وبحسب العلماء، فإن هذه العوالم البعيدة جداً عن الشمس تكون عادة شديدة البرودة، ما يجعل أي غلاف جوي فيها هشاً وسريع التبدد. لذلك، فإن وجود مثل هذا الغلاف—حتى لو كان ضعيفاً—قد يغيّر فهم العلماء لكيفية تطور الأجسام الغنية بالمواد المتطايرة في أطراف النظام الشمسي.

ويخطط الباحثون لمزيد من الرصد والتحليل للتأكد من تركيب هذا الغلاف الجوي ومدى استمراريته.

