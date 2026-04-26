إيلون ماسك يعلن بدء إنتاج “سايبركاب” أول سيارة أجرة ذاتية القيادة من تيسلا

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا إيلون ماسك عن بدء إنتاج سيارة الأجرة ذاتية القيادة “سايبركاب”، في خطوة تُعد انتقالاً عملياً للمشروع إلى مرحلة التصنيع.

ونشر ماسك مقطع فيديو عبر منصة “إكس” يظهر خروج السيارة من خط التجميع وانطلاقها على الطريق من دون سائق، إضافة إلى مشاهد لموكب من سيارات “سايبركاب” أثناء الاختبارات.

وبحسب ما ورد، فإن “سايبركاب” هي سيارة أجرة كهربائية بالكامل وذاتية القيادة، لا تحتوي على عجلة قيادة أو دواسات، وكان قد تم الكشف عنها لأول مرة في عام 2024، مع توقع طرحها في الأسواق بحلول عام 2027.

ويأتي هذا الإعلان بعد إعلان تيسلا تحقيق أرباح فصلية فاقت توقعات السوق، ما يعزز الاهتمام بمشاريع الشركة في مجال السيارات الذاتية والذكاء الاصطناعي.

