إيلون ماسك: مؤسس FTX مـنافـق

تحدث رجل الأعمال الأمريكي، وصاحب منصة تويتر حاليًا، إيلون ماسك، عن مؤسس FTX، سام بانكمان، بعد إعلان إفلاسه وانهيار منصته قائلًا إنه شخص منافق.

ماسك رفض عرض بنكمان

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فقد كشف ماسك أن بانكمان عرض عليه المساعدة في تمويل استحواذه على تويتر في الأشهر الماضية، لكنه رفض هذا العرض المقترح.

وقال ماسك: أخذت خطوة إلى الوراء ولاحظت أكثر الأمور سخافة ونفاقًا في سام بانكمان على الرغم من كل أولئك الذين بدوا متحمسين للغاية له.

وروى ماسك القصة بتفصيل أكبر قائلًا عبر حسابه على تويتر: بصراحة، لم أسمع به أبدًا قبل عرضه بشأن مساعدتي في تأمين مليارات الدولارات من التمويل الخارجي لدعم صفقة تويتر البالغة 44 مليار دولار.

وتابع: بعد ذلك، أخبرني الكثير من الناس بأنه تمكن من جمع مبالغ ضخمة من الأموال التي يريد استثمارها، وبالتالي فإنه يستطيع فعل ذلك مجددًا في صفقة تويتر.

وأضاف: تحدثت معه لمدة نصف ساعة تقريبًا، لكني علمت أنه شخص مليء بالهراء.

واستطرد: كان الجميع بما في ذلك البنوك الاستثمارية الكبرى، يتحدثون عنه كما لو أنه يستطيع السير على الماء ويقسمون بثرائه غير المحدود، لكن هذا لم يكن انطباعي، كان انطباعي أن هناك شيئًا خاطئًا وليس لديه رأس مال.

وتدعم رسائل ماسك النصية التي تم الكشف عنها سابقًا في ملفات المحكمة روايته بشأن مؤسس FTX، سام بانكمان.

إفلاس FTX

وأعلن سام بانكمان استقالته من منصبه كرئيس تنفيذي لشركة FTX أمس الجمعة، حيث قدمت بورصة العملات المشفرة طلبًا للإفلاس، وظهرت تقارير تفيد باختفاء ما يصل إلى ملياري دولار من أموال العملاء من دفاتر الشركة.