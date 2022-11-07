5 بدائل لتطبيق تويتر يمكنك استخدامها

بعد شراء إيلون ماسك شركة تويتر والجدل الكبير الذي دار حول عملية الاستحواذ هذه، قد يرغب الكثير من مستخدمي الموقع بمغادرته ومشاركة آرائهم في مكان آخر، لذا بدأ الكثيرون بالبحث عن تطبيقات بديلة لتويتر.

فيما يلي بعض الخيارات البديلة لتويتر، وفق ما أورد موقع “سلاش غير” الإلكتروني:

ماستودون “Mastodon”

يبدو أن ماستدودون هو أحد أكثر الخيارات شيوعاً في الوقت الحالي، وهو شبكة اجتماعية مفتوحة المصدر. يشبه ماستدودون تويتر من نواحٍ عديدة ومختلف في نواحٍ أخرى. يمكن للمستخدمين وضع علامة على حسابات أخرى، وإنشاء منشورات يمكن فقط لحسابات معينة رؤيتها على غرار تويتر، وإنشاء منشورات مرئية للجميع. يمكنك نشر الصور ومقاطع الفيديو واستطلاعات الرأي.

ستظهر المنشورات أيضاً بالترتيب الزمني افتراضياً، لذلك لن تضطر إلى البحث عن زر “مشاهدة أحدث التغريدات أولاً” والنقر عليه كما تفعل على تويتر.

تم إعداد ماستدودون بطريقة تسمح للمستخدمين بإنشاء مجتمعات وكل مجتمع مسؤول عن تنفيذ مجموعة القواعد الخاصة به والتعامل مع المستخدمين الذين يخالفون هذه القواعد. هذا التصميم له إيجابيات وسلبيات. من ناحية أخرى، من الممكن إيجاد أو إنشاء مجموعة تتوافق مع اهتماماتك والانخراط في مناقشة مع الأشخاص ذوي التفكير المماثل.

المشكلة في هذا التطبيق هو أن حجم قاعدة مستخدميه، لا تتجاوز نصف مليون مستخدم نشط، وهو عدد ضئيل للغاية مقارنة بمئات الملاين الذين يستخدمون تويتر.

بارلر Parler

بعد أن تم حظره مؤقتاً من إنستغرام وإيقافه على تويتر لإدلائه بتصريحات معادية للسامية، أعلن مغني الراب كاينيه ويست أنه سيشتري منصة بارلر، التي تعتبر نظاماً مشابهاً جداً لـ “تويتر” ويتم تسويقها كبديل لحرية التعبير للأشخاص الذين تم حظرهم من المنصة.

مثلها العديد من بدائل تويتر، فإن منصة بارلر لديها قاعدة مستخدمين صغيرة. ولا يوجد حتى الآن أي تأكيد عن ماهية خطط كينيه ويست إزاء المنصة.

رديت Reddit

هو أحد أشهر المواقع على الإنترنت، يتطور باستمرار وقد يكون الموطن الجديد للعديد من مستخدمي تويتر السابقين. يحتوي رديت على العديد من المنتديات الفرعية ذات الموضوعات الخاصة بها، لذلك من السهل العثور على مجموعات من الأشخاص الذين لديهم اهتمامات مماثلة. كل موقع فرعي خاضع للإشراف بشكل مستقل، على الرغم من وجود مجموعة من القواعد على مستوى الموقع.

كل منشور، سواء كان نصاً أو صورة أو مقطع فيديو، يصبح موضوعاً خاصاً بالموقع. هناك أيضاً صفحة أمامية تحتوي على مزيج من المواضيع من جميع أنحاء الموقع، على الرغم من أنه يمكنك اختيار عرض المشاركات فقط من الموقع الفرعي التي أنت عضو فيه. يعتمد بروز المواضيع والردود، على نظام التصويت، حيث تميل المشاركات التي يوافق عليها الأشخاص أو يرون أنها ذات جودة عالية إلى أن يتم التصويت عليها، في حين لا يتم التصويت على المنشورات منخفضة الجودة.

كاونتر سوشال CounterSocial

تتميز هذه المنصة بأمنها، إذا لا يمكن للمتصيدين اختراقها، إضافة إلى عدم وجود إساءات أو إعلانات أو أخبار كاذبة. كما يَعِد الموقع أيضاً بأنه لن يقوم بجمع بياناتك وبيعها.

ويقول الموقع بأنه يستخدم أداة متتبع التزييف التي تحلل المحتوى تلقائياً لتحديد احتمال وجود تزييف. كما يدعي الموقع بأنه شبكة التواصل الاجتماعي الوحيدة التي تتمتع بهذه الإمكانية.

كما دخل موقع سوشال كاونتر في شراكة مع “بوت سينتينيل” لإضافة ميزة إلى امتداد المتصفح، والتي تحدد الحسابات التي قد تحتوي على مشكلات.

أحد الامتيازات الأكثر غرابة في كاونتر سوشال هي تنبيهات سرقة الهوية التي يقدمها. وهناك العديد من الأدوات الأخرى التي تهدف إلى مكافحة أشياء مثل إساءة معاملة الأطفال والتعقب والمطاردة.

ديسكورد Discord

كانت هذه المنصة في الأصل شائعة لدى اللاعبين، مما منحهم مكاناً لمناقشة الألعاب مع أصدقائهم والدردشة مع بعضهم البعض أثناء اللعب. لا تزال الوظائف الأساسية التي جعلتها مفيدة لمجتمع الألعاب موجودة. الدردشة النصية والدردشة الصوتية والمراسلة الخاصة كلها خيارات.

يمكن الوصول إلى ديسكورد عبر متصفح أو تطبيق سطح مكتب أو تطبيق هاتف. يتمثل الاختلاف الأكثر أهمية مع تويتر في كيفية النشر. في حين أن معظم التغريدات يمكن أن يشاهدها أي شخص على الموقع، فإن الرسائل في ديسكورد تقتصر على الخادم الذي تم نشرها عليه. إنه أقرب إلى غرفة الدردشة من موقع المدونات الصغيرة.