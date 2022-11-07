وداعا للتكييف.. مادة جديدة لتبريد البيوت بدون استهلاك للكهرباء

تعد أجهزة التكييف المنزلية، من أكثر الأجهزة الكهربائية التي تستهلك الطاقة، لذلك يعمل علماء من جامعة (كيونج هي) في كوريا الجنوبية على تطوير مادة شفافة يمكن طلاؤها على النوافذ، تعمل على تبريد المباني دون استخدام أي طاقة عن طريق التعلم الآلي. إعلان ويرى الباحثون أن هذه المادة قد تكون بديلا لأجهزة التكييف، إذ تعمل على حجب الأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء وتعكس الحرارة بعيداً عن النافذة، خاصة في المدن الحارة والجافة، وتقلل من استهلاك طاقة التبريد بنسبة 31 %، مقارنة بالنوافذ التقليدية.

ويخفض الطلاء درجة الحرارة داخل المباني، دون إهدار للطاقة، حسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.هذا الطلاء الجديد قد يكون الأكثر بياضاً في العالم وأكثر فعالية من تكييف الهواء، ويدعي المهندسون أنهم صنعوا «الطلاء الأكثر بياضاً حتى الآن».ويعكس الطلاء شديد البياض، ما يصل إلى 98.1 % من ضوء الشمس أثناء إرسال حرارة الأشعة تحت الحمراء بعيداً.والطلاء الموجود في السوق حالياً يعكس فقط ما بين 80 و90% من ضوء الشمس.