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تكنولوجيا

تحديث جديد من واتس آب يخفي رقم تلفونك.. اليكم الطريق

By admin


إصدار تجريبي جديد من تطبيق واتساب WhatsApp المخصص لنظام أندرويد ، برقم الإصدار 2.22.19.19 ، في الساعات القليلة الماضية من قبل فريق المطورين الذين يعملون دائمًا على تحسين خدمة المراسلة الفورية الأشهر في العالم .

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تحديث جديد في هواتف أندرويد بتطبيق واتساب

تتمحور الميزة الجديدة حول ظهور رقم الهاتف ، مما سيمنع بعض الأنشطة التجارية من الاطلاع على رقم المستخدم في حالة الإعلانات، وتهدف الميزة الجديدة إلى تزويد المستخدمين بخيار الكشف عن رقم هاتفهم بشكل يدوي عند التحدث مع شركة معينة لا تمتلك الرقم مسبقا.

سيكون لدى المستخدمين القدرة على معرفة ما إذا كان النشاط التجاري المعني يمكنه الوصول إلى رقم هاتفهم داخل المعلومات حول الشركة، و تتوفر هذه الميزالجديدة بالنسخة التجريبية في واتساب WhatsApp Beta برقم الإصدار 2.22.19.19، حتى يتم توفيرها في إصدار ثابت من التطبيق ، ومن المحتمل أن تظل هذه الوظيفة قيد التطوير.

مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
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