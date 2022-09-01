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“تويتر” تستعد لتفعيل زر تعديل التغريدات للمشتركين برسوم

By admin


تستعد شركة تويتر لتفعيل زر تعديل التغريدات في غضون أسابيع للمستخدمين المشتركين برسوم في منصة التدوينات القصيرة، وهي ميزة كانت مطلوبة على نطاق واسع منذ فترة طويلة.

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ولسنوات طالب مستخدمو تويتر بأن تتاح لهم القدرة على تعديل تغريداتهم بعد نشرها بغرض إصلاح أي أخطاء بها ومن بينها الإملائية.

وبحسب “رويترز”، أدى تكرار هذا الطلب إلى ظهور تعليقات ساخرة على الإنترنت، من بينها القول إن تويتر تفضل استحداث أي منتج آخر، مثل الرسائل الإخبارية، قبل منح المستخدمين هذه الميزة الأكثر أهمية بالنسبة لهم.
وقالت تويتر في مدونة إن المشتركين الذين سيدفعون 4.99 دولار شهريا مقابل التمتع بخدمة (تويتر بلو) سيتمكنون قريبا من تعديل تغريداتهم “عدة مرات” في غضون 30 دقيقة من النشر.
وتقدم كل منصات التواصل الاجتماعي تقريبا، بما في ذلك فيسبوك وإنستجرام وريديت وبينتريست، منذ سنوات ميزات تتيح للمستخدمين تعديل منشوراتهم.

وتخوض الشركة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرا لها معركة قانونية مع الملياردير إيلون ماسك، الذي يحاول التراجع عن اتفاق قيمته 44 مليار دولار لشراء موقع تويتر.
وفي أبريل، وفي نفس اليوم الذي كشف فيه ماسك عن حيازته لحصة تبلغ 9 في المائة من أسهم تويتر، طرح استطلاعا على الموقع يسأل فيه الملايين من متابعيه عما إذا كانوا يريدون الحصول على زر تعديل. واختار أكثر من 70 في المائة من المشاركين الخيار “نعم”.

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